وزراء خارجية إيران وعُمان ومصر يبحثون التطورات الإقليمية

طهران-ارنا:- تباحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية ونظيره العماني هاتفيا حول أمن الملاحة البحرية والتطورات الإقليمية.

وخلال الاتصال الهاتفي تباحث عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، حول آخر التطورات الإقليمية، ووضع الأمن البحري، وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج الفارسي، وذلك في أعقاب ردود القوات المسلحة الإيرانية المتناسبة والمتبادلة على الأعمال العدوانية الأمريكية ضد إيران.

كما ناقش الوزيران الاستراتيجيات والتعاون الإقليمي لمنع تصعيد التوترات وإرساء السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن الملاحة البحرية.

كما بحث وزير الخارجية "عباس عراقجي" خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري "بدر عبد العاطي" آخر التطورات الإقليمية وسبل تحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا.

وأفادت "إرنا" أن "عراقجي" أجرى اتصالا هاتفيا الیوم الجمعة مع "عبد العاطي" حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية وتصاعد التوترات الراهنة بين إيران والولايات المتحدة، بالإضافة إلى سبل تحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا.