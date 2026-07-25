وزير الخارجية الأوزبكي حول لقائه مع عراقجي: تم التركيز على تطوير العلاقات بين طهران وطشقند

طهران/ارنا- أعلن وزير الخارجية الأوزبكي بختيار سعيدوف، بعد لقائه بنظيره الإيراني عباس عراقجي، أن الجانبين أكدا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية.

وكتب سعيدوف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الجمعة: "عقدتُ اجتماعًا مطولًا مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف وزير الخارجية الأوزبكي أنه خلال هذا الاجتماع، جرى بحث ومراجعة سبل تطوير العلاقات بين طهران وطشقند. كما تم التركيز بشكل خاص على الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة للتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات ذات الأولوية.