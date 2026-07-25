الأمم المتحدة تحذر من تفاقم حدة المخاطر في الابيض السودانية

حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من الأوضاع الخطرة التي تواجهها النساء والفتيات في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان غرب السودان، في ظل اشتداد المعارك والنقص الحاد في المياه والخدمات الأساسية.

وقالت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، آنا موتافاتي، إنّ النساء والفتيات في المدينة أصبحن أمام خيارات شديدة الخطورة، إذ تهدّد غارات الطائرات المسيّرة مصادر المياه خلال ساعات النهار، ما يدفع كثيرات إلى الخروج ليلاً لجلب المياه، حيث يواجهن مخاطر التحرّش والاغتصاب وأشكالاً أخرى من العنف الجنسي.

وأضافت موتافاتي أنّ نساءً وفتيات تعرّضن للاعتداء والعنف الجنسي أثناء محاولتهن الحصول على المياه، التي تعدّ من أبسط الاحتياجات الإنسانية، مشدّدةً على عدم وجود وقت آمن يمكنهن خلاله الوصول إلى مصادر المياه في المدينة.