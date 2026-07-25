ترمب يهدد الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفتح جبهة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، معلنا عزمه إطلاق تحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي بشأن الغرامات التي يفرضها التكتل على شركات التكنولوجيا الأمريكية، ومهددا بفرض رسوم جمركية "كبيرة" إذا خلص التحقيق إلى أن هذه الممارسات تضر بالمصالح التجارية للولايات المتحدة، وفق وكالة بلومبيرغ.

وجاء التصعيد بعد يوم من فرض المفوضية الأوروبية غرامات جديدة على شركة غوغل، التابعة لألفابت، بلغت 890 مليون يورو (نحو 1.01 مليار دولار)، بسبب مخالفة قواعد المنافسة الرقمية في الاتحاد الأوروبي، في أحدث حلقة من المواجهة المستمرة بين بروكسل وشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.