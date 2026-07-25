السفير جلالي: رئيس الجمهورية يتابع تفاصيل المشاريع المشتركة مع روسيا لتسريع التعاون الثنائي

موسكو/إرنا- أكد السفير الإيراني لدى روسيا، “كاظم جلالي”: إن الرئیس بزشکیان يولي اهتماماً خاصاً بمتابعة المشاريع المشتركة بين طهران وموسكو، مردفا أن رئيس الجمهوریة يتابع تفاصيل هذه المشاريع بهدف تسريع وتيرة التعاون الثنائي بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وقال جلالي، في مقابلة مع وكالة “إرنا” في موسكو، في إشارة إلى تأكيدات رئيس الجمهورية بزشکیان ووزيرة الطرق وإعمار المدن "فرزانه صادق" بشأن إنشاء خط سكة حديد “رشت - أستارا”: يتعين علينا الآن توقيع العقد التنفيذي لإنشاء هذا الخط السككي. وقد طلبتُ من رئيس الجمهورية، في لقائي الأخير معه، أن تتوجه وزيرة الطرق وإعمار المدن إلى روسيا في أقرب وقت ممكن، أو أن يتوجه الوفد الروسي إلى طهران، وذلك لإبرام هذا العقد، لكي يتمكن الجانب الروسي من بدء أعماله.

وتابع: الجانب الروسي يبلغنا بأنه قد بدأ أعماله بالفعل ولكن على الرغم من ذلك، يجب توقيع اتفاقية العمليات التنفيذية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف السفير الإيراني: إن رئيس الجمهورية يتابع المشاريع المشتركة بين بلادنا والاتحاد الروسي کما يتابع تفاصيل هذه المشاريع بهدف تسريع وتيرة التعاون الثنائي، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

واستعرض مشاهداته عن أيام وداع وتشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للثورة الإسلامیة آية الله السيد "علي خامنئي" (رض)، قائلا: كانت تلك الأيام أياما استثنائية وشهدت حدثا عظيما سواء داخل إيران أو على المستوى الدولي.

وأکد الدبلوماسي الإيراني: إن مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، كان ملحمة حقيقية.

وأشار السفير الإيراني لدی روسيا إلى حضور كبار المسؤولين من مختلف دول العالم في مراسم وداع وتشييع جثمان قائد الثورة الشهيد وأضاف: أتقدم بجزيل الشكر إلى الحكومة الروسية على إيفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي"دميتري ميدفيديف"، إلى طهران مبعوثاً خاصاً من قبل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، للمشاركة في المراسم.

وأشار السفير الإيراني إلى مشاركة شخصيات روسية أخرى من الأوساط الدينية، سواء من الكنيسة أو من علماء أهل السنة والشيعة، في هذه المراسم، لافتاً إلى أن أكبر وفد إعلامي أجنبي حضر لتغطية هذه الأحداث كان من روسيا.