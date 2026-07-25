"أوبك" تدعو إلى عدم التشكيك في موثوقية منتجي النفط في الشرق الأوسط

موسكو- وكالات:- دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص إلى عدم التشكيك في موثوقية منتجي النفط في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها المنطقة.

وقال الغيص، في بيان نشره موقع المنظمة، إن مضيق هرمز ظل لعقود أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية، وإن دول "أوبك" المنتجة للنفط في منطقة الخليج حافظت على دورها كمورد موثوق للنفط والمنتجات النفطية للمستهلكين حول العالم.

وأضاف أن الحكم على أداء المنتجين على المدى الطويل استنادا إلى أزمة مؤقتة رغم أنها مستمرة لا يعكس الصورة الحقيقية، مشيرا إلى أن المنطقة نجحت في الحفاظ على إمدادات الطاقة خلال العديد من الأزمات العالمية والإقليمية السابقة.

وجاءت تصريحات الغيص ردا على حديث المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لصحيفة

"ذا ناشيونال"، والذي دعا فيه مصدري النفط في الخليج إلى استعادة سمعتهم كموردين موثوقين.

وأشار الأمين العام لـ"أوبك" إلى أن منتجي النفط في الشرق الأوسط استثمروا بشكل كبير في تطوير قدرات الإنتاج، ومصافي التكرير، ومحطات التصدير، وخطوط الأنابيب، ومنشآت التخزين، بهدف ضمان استقرار وصول النفط الخام إلى الأسواق العالمية.

كما أوضح أن الدول المنتجة حافظت على طاقات إنتاجية احتياطية تم استخدامها خلال أزمات سابقة، وهو ما ساهم في حماية مصالح المستهلكين واستقرار الأسواق.

وختم الغيص بالقول إن التشكيك في موثوقية منتجي النفط بعد فترة قصيرة من اندلاع أزمة ناجمة عن إغلاق مؤقت لممر مائي لا يخدم مصالح أي طرف.