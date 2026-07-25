إيران وارمينيا تشكلان فريق عمل مشترك في مجال الطاقة

طهران/ارنا- ناقش وزير النفط الإيراني "محسن باك ‌نجاد" ووزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرميني "دافيد خوداتيان" سبل تعزيز التعاون بين طهران ويريفان في مجالات الطاقة وتجارة المنتجات النفطية والخدمات الفنية والهندسية، واتفقا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة متخصصة.

وعقب لقائه وزير النفط الإيراني وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرميني في طهران يوم السبت، وصف أرمينيا بأنها من أفضل جيران إيران، مؤكداً أن لدى إيران وأرمينيا مجالات وقدرات واسعة للتعاون، لا سيما في قطاع الطاقة، ويجب العمل على توسيعها أكثر مما مضى.

وأكد باك نجاد: إن أرمينيا وقفت إلى جانب إيران كدولة صديقة في الأوقات العصيبة، مضيفاً أن يريفان قدمت المساعدة لطهران في الظروف الصعبة، ونحن بدورنا حريصون على مساندة هذا البلد الصديق.

وأشار إلى المباحثات التي جرت صباح السبت مع المسؤول الأرميني، موضحاً أن الاجتماع شهد استعراض آفاق التعاون في مجالات الطاقة المختلفة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن التعاون في مجال التجارة، وتصدير الخدمات الفنية والهندسية، وإنشاء مصفاة تكرير النفط، وغيرها من المجالات والاحتياجات الأرمينية في قطاع المشتقات النفطية.

ومن جانبه، صرح "خوداتيان" على هامش اللقاء، مشيراً إلى اتفاق الوزيرين على تشكيل فريق عمل مشترك متخصص، قائلاً إن الاجتماع بحث وناقش القدرات المتاحة للتعاون بين البلدين ضمن نطاق اختصاص الوزارتين.

وأضاف: إن الجانبين اتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك متخصص، وتقرر العمل على توسيع نطاق التعاون في جميع المجالات ذات الصلة بالوزارتين في إطار أنشطة هذا الفريق.