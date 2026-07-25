إيران والصين تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الطبية

طهران/ارنا- بحث نائب وزير الصحة الإيراني علي جعفريان ونظيره الصيني شي تشنغ سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات توريد الأدوية والمواد الخام والمعدات الطبية، مع التركيز على تسهيل الشراكات بين الشركات من كلا البلدين.

وأكد جعفريان خلال لقائه نظيره الصيني على هامش اجتماع وزراء صحة دول "بريكس" في مدينة تشنديغار الهندية، على أهمية الارتقاء بمستوى التعاون الصحي بين البلدين.

ووفقاً لوزارة الصحة استعرض جعفريان مكانة الطب التقليدي في النظام الصحي الإيراني، مشدداً على ضرورة تبني نهج علمي قائم على الأدلة لدمجه بفاعلية، ومبدياً تطلعه لتبادل الخبرات مع الصين في هذا المجال. كما أشار إلى أن التعاون البحثي في مجال اللقاحات ضمن إطار مجموعة "بريكس" يمثل فرصة واعدة للجانبين، مستذكراً زيارة وزير الصحة الإيراني للصين العام الماضي، ومشيداً بالتطور الملحوظ في الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية الصينية، ومؤكداً أن نقل التكنولوجيا يمثل ركيزة أساسية للتعاون الثنائي.

من جانبه، رحب شي تشنغ بتطوير العلاقات مع إيران، مشيراً إلى مذكرات التفاهم القائمة، ومؤكداً أن الطب التقليدي في الصين لا يعد جزءاً حيوياً من النظام الصحي فحسب، بل يمثل تراثاً ثقافياً وهوية وطنية، معتبراً إياه مكملاً فعالاً للطب الحديث. ووجه تشنغ دعوة رسمية لوزير الصحة الإيراني ونائبه للمشاركة في المؤتمر العالمي للطب التقليدي المقرر عقده في الصين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما جدد المسؤول الصيني التزام بلاده بدعم إيران في مجالات الأدوية واللقاحات وتصدير المستلزمات الطبية الضرورية ونقل التكنولوجيا. وفي سياق آخر، لفت تشنغ إلى رئاسة الصين المرتقبة لمجموعة "بريكس" العام المقبل، داعياً إيران إلى تقديم دعمها الفعال ومشاركتها النشطة في الملفات الصحية ضمن اتفاقية المجموعة.