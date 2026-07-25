إيران والهند تتفقان على توسيع وتيسير التعاون في القطاع الصحي

طهران/ إرنا- التقى كبير مستشاري وزير الصحة الإيراني "علي جعفريان" وزير الدولة الهندي للصحة ورعاية الأسرة "أنوبريا باتيل" على هامش اجتماع وزراء الصحة لدول مجموعة الـ"بريكس" في مدينة شانديغار الهندية، حيث اتفق الجانبان على تسهيل التعاون والتبادلات في مجالي الطب والأدوية.

واعرب "جعفريان" خلال هذا اللقاء عن تقديره لحسن استضافة الهند لاجتماع الـ"بريكس" الصحي؛ معتبرا أن التوصل إلى توافق بشأن البيان المشترك للدول الأعضاء إنجاز مهم لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

وشدد الجانبان على أهمية ضمان استمرارية سلاسل توريد الأدوية والمواد الأولية واللقاحات، مع تسهيل الإجراءات لتجنب أي انقطاع، فيما تعهد الجانب الهندي بدعم هذا التوجه وتيسير الإجراءات اللازمة.

كما بحث الجانبان إنتاج مشتقات البلازما من البلازما المرسلة وإمكانية توسيع هذا التعاون في الهند، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الطب التقليدي، ومواصلة دراسة الطلاب الهنود في تخصصات العلوم الطبية، ولاسيما الطب و MBBS، حيث أشاد الجانب الهندي بجودة التعليم الطبي في إيران ونتائج خريجيها في اختبار FMGE، قبل أن يتفق الجانبان في ختام المباحثات على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات الطبية والدوائية.

كما التقى "جعفريان" وزير الصحة الأندونيسي "بودي غونادي ساديكين"، وأكد في ظل النقص في الكوادر المتخصصة في إندونيسيا والقدرات الإيرانية في العلوم الطبية، استعداد إيران لدعم تأهيل الأطباء الإندونيسيين في التخصصات التي تحتاجها بلادهم داخل الجامعات الإيرانية للعلوم الطبية؛ معلنا استعداد طهران للمساهمة في إعداد الكوادر المتخصصة المطلوبة لإندونيسيا.

ولفت المسؤول الإيراني إلى دعم إندونيسيا لإيران وقطاع غزة وإعلانها استعدادها لتطوير التعاون الثنائي؛ مؤكدا إدانة الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، والهجوم الذي شنّه هذا الكيان على إيران بمشاركة أمريكا، واعتبر أن موقف إيران يندرج في إطار الدفاع المشروع عن أراضيها وشعبها ومصالحها الوطنية، كما شدد على أهمية تعاون شركاء إيران في توفير المواد الأولية الدوائية، في ظل قدرات الشركات الإيرانية على إنتاج الأدوية اللازمة.

كما تناول الجانبان التجربة الإيرانية الناجحة في مجال زراعة الأعضاء، في مقابل التحديات التي تواجهها إندونيسيا في توفير المتبرعين بالأعضاء، حيث أكد الجانب الإندونيسي عزمه الإفادة من النموذج الإيراني، وطلب مساعدة طهران في نقل خبراتها الناجحة في هذا المجال.