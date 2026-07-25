بوليتيكو: ارتفاع أسعار البنزين يثير المتاعب لترامب

طهران-تسنيم:-في الوقت الذي كان فيه الجمهوريون يأملون في أن يخفف ترامب من حدة القلق الأمريكي إزاء تكاليف المعيشة، أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي أن سعر البنزين أصبح أحد أهم العوامل المؤثرة في قرارات الناخبين خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة "بوليتيكو" ، أفاد 46% من الأمريكيين بأن تغير سعر البنزين له تأثير مباشر على قرارهم بشأن الإدلاء بأصواتهم. وحذّرت هذه المؤسسة الإعلامية من أن استمرار ارتفاع تكاليف الوقود قد يضعف موقع الجمهوريين في الانتخابات المقبلة.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن نحو ربع المشاركين يعتقدون أن سعر البنزين ارتفع بأكثر من 3 دولارات للغالون الواحد، في حين أن الإحصائيات الرسمية لا تؤكد حدوث مثل هذا الارتفاع. وقد يعود هذا الاختلاف إلى توفير البنزين بأسعار تفوق المعدل العام في بعض المحطات، أو إلى المبالغة في تقدير المستهلكين للأسعار.

وبالتزامن مع إعادة إغلاق مضيق هرمز وتصاعد التوترات في باب المندب، تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة مرة أخرى حاجز الـ 4 دولارات للغالون، وبلغ في بعض الولايات أكثر من 5 دولارات. وكان سعر البنزين، الذي كان يبلغ حوالي 3 دولارات قبل الحرب، قد وصل إلى ذروته عند 4.55 دولار خلال أزمة الأسعار.

كما صرّح "بارت مارسون"، الاستراتيجي الجمهوري، لـ"بوليتيكو" بأن السخط من ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى تراجع أصوات الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وفقدان الأغلبية في الكونغرس، وزيادة صعوبة تنفيذ أجندة ترامب.