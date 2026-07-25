وفاة الفنان الايراني القدير أكبر عبدي.. ورسائل تعزية بالمناسبة

طهران/ارنا- أعرب الرئيس الايراني مسعود بزشكيان عن تعازيه بوفاة الفنان القدير أكبر عبدي، ذي الباع الطويل في مجالات المسرح والسينما والتلفزيون الإيراني، إلى عائلته الكريمة، وإلى المجتمع الفني في البلاد، وإلى جميع أبناء الوطن الذين عاشوا مع ذكرى أعماله.

وجاء في رسالة التعزية التي وجهها الرئيس بزشكيان مساء الجمعة: لقد ترك الراحل أكبر عبدي، الممثل القدير، صاحب الأسلوب المميز، والشخصية الفريدة في المسرح والسينما والتلفزيون الإيراني، بصمةً لا تُمحى في الذاكرة الجماعية والعاطفية للشعب الإيراني على مدى عقود من الأداء الفني المتميز. هذا الفنان الشهير ذو الموهبة الفطرية، والكاتب المتواضع، والملهم بفهم عميق لروح الثقافة الإيرانية، أشرق على صفحات الفن في هذه الأرض الجميلة، وجلب لسنوات طويلة رحيق الابتسامات والأمل إلى شفاه وقلوب شعبها.

وتابع: سيُخلّد مكتب تاريخ الفن في هذه البلاد اسم وروح الأستاذ أكبر عبدي ضمن روائع التراث الفني والثقافي الإيراني الخالدة.

*عارف: اكبر عبدي أحد أبرز الشخصيات الخالدة في السينما والمسرح والتلفزيون الإيراني

بدوره قدّم النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، في رسالة، تعازيه بوفاة الممثل السينمائي والمسرحي والتلفزيوني، أكبر عبدي.

ووصف عارف، في رسالة التعزية، الفنان البارز والشعبي الراحل، أكبر عبدي، بأنه أحد أبرز الشخصيات الخالدة في السينما والمسرح والتلفزيون الإيراني، مشيرًا إلى أدواره الخالدة وموهبته الفريدة ومكانته المرموقة في الثقافة والفنون الإيرانية، مؤكدًا أن اسم هذا الفنان وذاكرته سيبقيان خالدين في الذاكرة الثقافية للإيرانيين.

*عراقجي: حاز الراحل أكبر عبدي على مكانة مرموقة في السينما الإيرانية بأدواره الخالدة

كما أعرب وزير الخارجية ، عباس عراقجي في رسالة له، عن تعازيه بوفاة الفنان أكبر عبدي، مؤكدًا أن الراحل ، بأدواره الخالدة، قد حجز لنفسه مكانة رفيعة وخالدة في تاريخ السينما الإيرانية والذاكرة الجماعية للإيرانيين.

وقال عراقجي: "لقد ترك نبأ وفاة الفنان القدير أكبر عبدي، الممثل البارز في السينما والمسرح والتلفزيون الإيراني، حزنًا عميقًا وألمًا بالغًا".

*وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: سيبقى اسم أكبر عبدي خالدًا في الذاكرة الثقافية للشعب الإيراني

وأعرب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي عباس صالحي في رسالة عن تعازيه بوفاة الفنان السينمائي المعروف، أكبر عبدي، مؤكدًا أن اسمه سيبقى بلا شك خالدًا في الذاكرة الثقافية للشعب الإيراني.

وكتب صالحي، في رسالة التعزية: "لقد خلّف رحيل الفنان المعروف والمحبوب في السينما الإيرانية، الراحل أكبر عبدي، حزنًا عميقًا في قلوب جميع محبي إيران".

وأضاف: كان أكبر عبدي أحد الشخصيات الفريدة في مجال التمثيل في هذا البلد، فنان شعبي وموهوب لا يُنسى، وقد عشنا جميعًا معه لحظات خالدة من خلال أعماله، وربما ترتبط العديد من الذكريات السعيدة لأجيال مختلفة في البلاد بأعماله.

يذكر ان الممثل الإيراني المحبوب، أكبر عبدي، أحد أبرز نجوم السينما والتلفزيون في البلاد، توفي مساء الجمعة، اثر جلطة قلبية، عن عمر ناهز 66 عاماً .