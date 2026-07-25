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رمز الخبر: 227316
تأريخ النشر : 2026July25 - 22:14
سرویس کیهان عربی » اخبار
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لابورت يشعل أزمة جديدة بين برشلونة وبلباو

 

قد يعيد اهتمامبرشلونةبالتعاقد مع المدافع الإسبانيإيمريك لابورتإشعال التوتر معأتلتيك بلباو، بعدما خلفت قضيةنيكو ويليامزفي الموسمين الماضيين حالة من الاحتقان بين الناديين.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة بدأ بالفعل اتصالاته مع محيط لابورت، تمهيداً لمحاولة ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، مستفيداً من الشرط الجزائي في عقده، الذي يقدر بنحو 15 مليون يورو.

ويضع النادي الكتالوني لابورت ضمن أولوياته لتدعيم قلب الدفاع، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه مع منتخب إسبانيا في كأس العالم، حيث شكل ثنائية ناجحة مع مدافع برشلونة الشاب باو كوبارسي.

في المقابل، لا ينظر أتلتيك بلباو بعين الرضا إلى تحركات برشلونة، إذ ترى إدارة النادي أن غريمتها الكتالونية تحاول مجدداً استقطاب أحد أبرز لاعبيها، بعد أشهر من الجدل الذي رافق مفاوضات نيكو ويليامز. وأشارت تقارير إسبانية إلى أن حالة من الاستياء تسود أوساط النادي الباسكي، مع توقعات بأن تتوتر العلاقة بين الطرفين أكثر إذا تقدم برشلونة بعرض رسمي لضم لابورت.

 

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