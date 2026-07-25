تشيلسي يراقب وضع ماك اليستر مع ليفربول

يواصل ​تشيلسي​ مراقبة موقف الأرجنتيني ​أليكسيس ماك أليستر​ مع ​ليفربول​، تحسبًا لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقًا لما أورده موقع "CaughtOffside". ويأتي لاعب الوسط الدولي ضمن قائمة الأهداف التي يدرسها النادي اللندني لتدعيم وسط الملعب، إلى جانب آدم وارتون وأليكس سكوت.

وأشار التقرير إلى أن إدارة تشيلسي تتابع وضع ماك أليستر عن كثب، لكنها لن تبدأ أي مفاوضات إلا إذا أبدى ليفربول استعداده للتخلي عن اللاعب. وتبلغ القيمة التقديرية للدولي الأرجنتيني نحو 70 مليون جنيه إسترليني، في ظل اهتمام ​ريال مدريد​ أيضًا بضمه، ما ينذر بمنافسة قوية في حال أصبح متاحًا خلال الميركاتو الصيفي، مع استمرار الغموض حول مستقبله داخل أنفيلد.