توتنهام يفتح الباب أمام رحيل بنتانكور وسط اهتمام إيطالي

بات مستقبل الأوروغوياني ​رودريغو بنتانكور​ مع ​توتنهام هوتسبير​ محل متابعة، بعدما كشفت تقارير أن إدارة النادي مستعدة لدراسة العروض المقدمة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية. ويأتي ذلك في ظل التغييرات التي يشهدها الفريق تحت قيادة المدرب ​روبرتو دي زيربي​، ورغبة الإدارة في إعادة ترتيب قائمة اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

ورغم ارتباط بنتانكور بعقد طويل الأمد، فإن المنافسة المتزايدة في خط الوسط بعد الصفقات الجديدة قد تدفع النادي للنظر في رحيله.

ويحظى اللاعب باهتمام أندية من الدوري الإيطالي، خاصة أنه سبق له التألق مع ​يوفنتوس​ قبل انتقاله إلى توتنهام عام 2022. ولم يحسم النادي قراره النهائي، بينما يبقى مستقبل اللاعب مرتبطًا بالعروض ورؤية الجهاز الفني.