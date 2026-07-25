بايرن يحدد بديل اوليسيه في حال رحيله إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحافية ألمانية عن أن ​بايرن ميونيخ​ وضع الفرنسي ​برادلي باركولا​، جناح ​باريس سان جيرمان​، ضمن خياراته لتعويض ​مايكل أوليسيه​ في حال رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويأتي ذلك رغم تمسك النادي البافاري بنجمه، الذي تألق منذ انضمامه في 2024 قادمًا من كريستال بالاس، حيث سجل 42 هدفًا وصنع 54 تمريرة حاسمة خلال 107 مباريات.

ويرتبط أوليسيه بعقد مع بايرن حتى 2029، وتسعى الإدارة لتمديده، بينما يدرك ريال مدريد أن التعاقد معه قد يتطلب عرضًا يصل إلى 150 مليون يورو. ووفقًا لصحيفة "بيلد"، فإن باركولا يمثل أولوية للنادي الألماني، رغم اختلاف مركزه عن أوليسيه، إذ يرى بايرن أنه قادر على تعويض رحيله المحتمل.