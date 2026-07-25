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رمز الخبر: 227312
تأريخ النشر : 2026July25 - 22:14
سرویس کیهان عربی » اخبار
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يوفنتوس يستكشف إمكانية ضم برونو فرنانديز من مان يونايتد

 

يدرسيوفنتوسإمكانية التعاقد مع البرتغاليبرونو فرنانديز، قائدمانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ضمن خطة المدربلوتشيانو سبالتيلتعزيز قدرات الفريق الإبداعية والقيادية. وذكر موقع "CaughtOffside" أن النادي الإيطالي بدأ استكشاف موقف اللاعب البالغ 31 عامًا، والذي سبق له خوض تجربة في الدوري الإيطالي مع أودينيزي وسامبدوريا.

ويدخل فرنانديز عامه الأخير من عقده مع مانشستر يونايتد، مع وجود خيار للتمديد موسمًا إضافيًا، لكن المفاوضات بين الطرفين بشأن عقد جديد تشهد تقدمًا. ويواجه يوفنتوس صعوبات مالية لإتمام الصفقة، إذ قد يطلب النادي الإنكليزي مبلغًا يتراوح بين 50 و75 مليون يورو، إضافة إلى راتب مرتفع، ما يجعل انتقال اللاعب إلى تورينو مستبعدًا حاليًا.

 

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