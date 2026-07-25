يوفنتوس يستكشف إمكانية ضم برونو فرنانديز من مان يونايتد

يدرس ​يوفنتوس​ إمكانية التعاقد مع البرتغالي ​برونو فرنانديز​، قائد ​مانشستر يونايتد​، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ضمن خطة المدرب ​لوتشيانو سبالتي​ لتعزيز قدرات الفريق الإبداعية والقيادية. وذكر موقع "CaughtOffside" أن النادي الإيطالي بدأ استكشاف موقف اللاعب البالغ 31 عامًا، والذي سبق له خوض تجربة في الدوري الإيطالي مع أودينيزي وسامبدوريا.

ويدخل فرنانديز عامه الأخير من عقده مع مانشستر يونايتد، مع وجود خيار للتمديد موسمًا إضافيًا، لكن المفاوضات بين الطرفين بشأن عقد جديد تشهد تقدمًا. ويواجه يوفنتوس صعوبات مالية لإتمام الصفقة، إذ قد يطلب النادي الإنكليزي مبلغًا يتراوح بين 50 و75 مليون يورو، إضافة إلى راتب مرتفع، ما يجعل انتقال اللاعب إلى تورينو مستبعدًا حاليًا.