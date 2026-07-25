بشيكتاش يقترب من حسم صفقة محمد صلاح

اقترب النجم المصري ​محمد صلاح​ من الانتقال إلى ​بشيكتاش​ التركي، بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحلها النهائية، وفقًا لما أكده الصحافي الإيطالي نيكولا شيرا. وأشار التقرير إلى أن النادي التركي توصل لاتفاق مع صلاح ووكيله بشأن البنود الشخصية، حيث سيوقع عقدًا لمدة موسم واحد مقابل راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو، مع خيار التمديد حتى صيف 2028.

ولعب المدرب الإيطالي ​فينتشينزو إيطاليانو​ دورًا بارزًا في إقناع قائد ​منتخب مصر​ بالمشروع الرياضي للنادي. وتعمل إدارة بشيكتاش حاليًا على إنهاء التفاصيل الأخيرة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة. ورغم اهتمام أندية من دوري روشن السعودي، فضّل صلاح الاستمرار في الملاعب الأوروبية، لتصبح الوجهة التركية الأقرب في المرحلة الحالية.