دراسة تكشف محطة برازيلية في أصول عائلة ميسي

كشفت دراسة جديدة عن تفاصيل غير معروفة في أصول عائلة النجم الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​، بعدما توصل الباحث الإيطالي فيورينزو سانتيني إلى أن أحد أجداده من جهة والدته وُلد في ولاية ساو باولو البرازيلية، قبل انتقال العائلة إلى الأرجنتين مطلع القرن العشرين.

ووفقًا لشبكة "غلوبو"، أمضى سانتيني سنوات في تتبع شجرة عائلة ميسي، ليكتشف أن الأسرة أقامت في البرازيل بعد هجرتها من إيطاليا، وشهدت خلال تلك الفترة تغييرًا في بعض الأسماء والألقاب بسبب صعوبات تسجيل المهاجرين. كما أظهرت الوثائق أن العائلة غادرت البرازيل العام 1905 واستقرت في روزاريو، حيث وُلدت والدة ميسي لاحقًا، قبل أن يبصر قائد الأرجنتين النور العام 1987.