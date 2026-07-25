رودري ينتظر اتفاق ريال مدريد ومان سيتي لحسم الصفقة

كشف الصحافي الإيطالي ماتيو موريتو أن الإسباني ​رودري​ ينتظر توصل ​ريال مدريد​ و​مانشستر سيتي​ إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة انتقاله خلال سوق الانتقالات الصيفية. وأوضح أن لاعب الوسط أنهى جميع التفاصيل الخاصة بعقده الشخصي مع النادي الملكي، بعد اتفاق كامل بين الطرفين على مدة العقد والشروط المالية، ولم تعد هناك أي عقبات من جانب اللاعب.

وتتركز المفاوضات حاليًا بين الناديين لحسم المقابل المالي المطلوب، في ظل تمسك مانشستر سيتي باستمرار أحد أبرز نجومه. ويعد رودري هدفًا رئيسيًا لريال مدريد لتعزيز خط الوسط، بينما يمتد عقده الحالي مع النادي الإنكليزي حتى صيف 2027، رغم استمرار الغموض بشأن التوصل إلى اتفاق لتجديده خلال الفترة المقبلة.