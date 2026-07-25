مانشستر سيتي يجدد عقد خوسانوف حتى 2031

أعلن ​مانشستر سيتي​ تجديد عقد المدافع الأوزبكي ​عبد القادر خوسانوف​ لمدة خمسة أعوام، ليستمر مع الفريق حتى صيف 2031، بعد تألقه اللافت منذ انضمامه في ك2 2025. وفرض خوسانوف نفسه عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الفريق خلال الموسم الماضي، بعدما شارك في 16 من آخر 19 مباراة ب​الدوري الإنكليزي الممتاز​، وأسهم في التتويج بكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة، كما رُشح لجائزة أفضل لاعب في النادي.

وأعرب اللاعب عن سعادته بتمديد عقده، مؤكدًا رغبته في مواصلة التطور وإثبات نفسه تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا. بدوره، أشاد المدير الرياضي هوغو فيانا بإمكانات المدافع الأوزبكي، مؤكدًا أن النادي يراه مشروع أحد أفضل مدافعي العالم خلال السنوات المقبلة.