ارسنال يريد فينيسيوس جونيور

تحدثت تقارير صحفية عن رغبة أحد الأندية الإنكليزية في التعاقد مع نجم نادي ريال مدريد، ​فينيسيوس​ جونيور، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وذكر ديفيد أورنستين، الصحفي الموثوق بـ''ذا أتلتيك''، أن نادي آرسنال يدرس بشكل جدي فكرة التعاقد مع البرازيلي هذا الصيف، إذا لم يجدد ابن الـ26 عامًا عقده مع ريال مدريد.

وأشار أورنستين، إلى أن اهتمام آرسنال بضم فينيسيوس لا يزال في مراحله الأولى، ولا يوجد أي ضمان لإتمام الصفقة، حيث لم تجر أي مفاوضات بين ريال مدريد والنادي الإنجليزي.

وأضاف، أن هناك ترحيب كبير داخل آرسنال بضم فينيسيوس، في حين لن يرغب ريال مدريد في خسارة الجناح الأيسر مجانًا العام المقبل، خاصًة وأن اللاعب سوف يحصل على مكافآة ولاء خلال الموسم الجديد.