إيران تحصد 8 ميداليات ملونة في بطولة آسيا للشطرنج

طهران / ارنا- حصد ممثلو إيران ثماني ميداليات في بطولة آسيا للشطرنج للفئات العمرية التي استضافتها الصين.

ووفقاً لـ "إرنا" أقيمت النسخة الـ 28 من بطولة آسيا للشطرنج للفئات العمرية في مدينة شنتشن الصينية (من 15 إلى 25 تموز / يوليو الجاري) وقد شارك الفريق الإيراني بوفد ضم 13 لاعباً ولاعبة، قدّموا أداءً متميزاً أدى إلى حصده ثماني ميداليات متنوعة.

ففي فئة الشطرنج القياسي، تألق رامتين كاكافند محققاً الميدالية الذهبية في فئة ما دون 14 عاماً، بينما نالت عسل إبراهيمي رشتي الميدالية الفضية في فئة ما دون 16 عاماً، وحصل عرشيا علاقه مند على الفضية في فئة ما دون 14 عاماً، كما حصدت مهسا علوي الميدالية الفضية في فئة ما دون 18 عاماً، في حين فاز عرفان أحمدي بالميدالية البرونزية في فئة ما دون 18 عاماً.

أما في منافسات الشطرنج الخاطف، فقد أحرزت عسل إبراهيمي رشتي الميدالية الفضية في فئة ما دون 16 عاماً، وحصلت بنيتا غروسي على الميدالية البرونزية في فئة ما دون 10 أعوام. وفي فئة الشطرنج السريع، أضافت مهسا علوي ميدالية فضية أخرى لرصيدها في فئة ما دون 18 عاماً بعد حلولها في المركز الثاني.

وبذلك، اختتم الوفد الإيراني مشاركته في البطولة بحصيلة بلغت ميدالية ذهبية واحدة، وخمس ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين، ليبلغ إجمالي رصيدهم ثماني ميداليات قيّمة.