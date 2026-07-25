فمك قد يكشف الحقيقة: هل تعاني من نقص فيتامين «بي 12»؟

يُعدّ فيتامين «بي 12» (الكوبالامين) أحد الفيتامينات الأساسية التي يعتمد عليها الجسم في العديد من الوظائف الحيوية، أبرزها دعم الجهاز العصبي، والمساهمة في إنتاج خلايا الدم الحمراء، والمساعدة في تكوين الحمض النووي. ونظرًا لدوره المهم في تجدد الخلايا، فإن نقصه قد ينعكس بسرعة على صحة الفم، حيث تظهر أولى علاماته في هذه المنطقة قبل غيرها من أجزاء الجسم.

ويشير خبراء إلى أن الفم يُعد من أكثر المناطق حساسية لنقص هذا الفيتامين، بسبب سرعة تجدد خلاياه، ما يجعله مؤشرًا مبكرًا يجب الانتباه إليه.

ومن أبرز العلامات المرتبطة بنقص فيتامين «بي 12» في الفم، التهاب الفم الذي يظهر على شكل احمرار وتورم وتهيّج قد يصيب اللثة والخدين واللسان والشفتين، نتيجة ضعف قدرة الأنسجة على التجدد والدفاع ضد العوامل الخارجية.

كما قد يشعر المصاب بإحساس حارق أو لاذع داخل الفم أو على اللسان، وهو عرض شائع يحدث بسبب تأثر الأعصاب وفقدان الطبقة الواقية التي تحافظ على سلامة سطح الفم، ما يؤدي إلى انزعاج أثناء تناول الطعام أو البلع.

ومن العلامات الأخرى تغيّر شكل اللسان، إذ قد يصبح أحمر أو متورمًا أو حساسًا بشكل غير طبيعي، وفي بعض الحالات يفقد الحليمات الصغيرة الموجودة على سطحه، ليبدو أملس ولامعًا، وهي حالة تُعرف بالتهاب اللسان الضموري.

وقد تظهر أيضًا بقع حمراء داخل الفم أو على اللسان، تختلف في شكلها وحجمها، وغالبًا ما تكون أكثر نعومة ولمعانًا من الأنسجة المحيطة، ما يجعلها ملحوظة عند الفحص.

كما يرتبط نقص الفيتامين بظهور قرح الفم المتكررة، وهي تقرحات صغيرة مؤلمة ذات مركز أبيض أو أصفر وحواف حمراء، وقد تتكرر بشكل مزعج إذا استمر النقص دون علاج.

ولا يقتصر التأثير على الشكل فقط، إذ قد يمتد ليشمل تغيّر حاسة التذوق، حيث يشعر المصاب بطعم معدني أو مر أو فقدان تدريجي لحساسية التذوق، ما يجعل الطعام أقل نكهة من المعتاد.

وفي بعض الحالات، يؤدي نقص فيتامين «بي 12» إلى جفاف الفم نتيجة انخفاض إفراز اللعاب أو تأثر الأعصاب والغدد اللعابية، ما يسبب شعورًا بعدم الراحة وصعوبة في التحدث أو البلع.

وبشكل عام، تؤكد هذه العلامات أن صحة الفم قد تكون مرآة مبكرة لنقص فيتامين «بي 12»، ما يستدعي الانتباه إليها وعدم تجاهلها لتفادي المضاعفات الصحية لاحقًا.