الجيش السوداني يشن غارات جوية على مواقع الدعم السريع شمال كردفان

روسيا اليوم/ قال مصدر ميداني لـ RT إن سلاح الجو التابع للجيش السوداني نفذ، يوم السبت، غارات جوية على مواقع وتجمعات تابعة لقوات الدعم السريع في منطقة طريق الصادرات بولاية شمال كردفان. وقال مصدر ميداني لـRT إن سلاح الجو التابع للجيش السوداني نفذ غارات جوية على مناطق ومواقع قوات الدعم السريع في طريق الصادرات بولاية شمال كردفان السبت، كما نفذ ضربة جوية دقيقة في محيط منطقة أم بادر إستهدفت تجمعات ومعدات قتالية للدعم السريع بمحور شمال كردفان.

وأضاف المصدر الميداني أن قوات الجيش السوداني بدعم القوات المساندة لها تهاجم قوات الدعم السريع بمنطقة ام سيالة في ولاية شمال كردفان بهدف السيطرة عليها. وتشهد ولاية شمال كردفان منذ أشهر تصاعدا في المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع تبادل الضربات الجوية واستهداف خطوط الإمداد ومناطق التمركز.