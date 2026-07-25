بيسكوف: لا يوجد أي تقدم في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة

روسيا اليوم/ أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لا يوجد أي تقدم في العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال بيسكوف لصحيفة "إزفستيا" معلقا على التطورات الحالية للعلاقات الروسية الأمريكية: "لا يوجد أي تقدم على الصعيد الثنائي، من حيث العلاقات الثنائية". وأضاف أن الجانب الأمريكي لا يزال يربط علاقاته مع موسكو بملف التسوية الأوكرانية. وعقد في وقت سابق اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو في عاصمة الفلبين مانيلا على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان". وعقب اللقاء أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تعتزم مواصلة البحث عن مسار لإنهاء النزاع في أوكرانيا، وثمة حاجة إلى أفكار ومقترحات جديدة لتسوية النزاع الأوكراني. مشيرا إلى أن "مقترحات التسوية الأوكرانية التي طُرحت في القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا قد فشلت".