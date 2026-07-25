بانيتا: واشنطن عالقة بحرب إيران وترامب يبحث عن مخرج للأزمة

العالم/ حذّر وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ليون بانيتا من أن الولايات المتحدة باتت في "ورطة عميقة" بسبب الحرب مع إيران، مؤكداً أن التجارب التاريخية تثبت أن الحروب المفتوحة والممتدة لا تنتهي بنتائج إيجابية، ومشبهاً الوضع الحالي بالتجربة الأمريكية في فيتنام.

وقال بانيتا، الذي سبق أن تولى رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن التاريخ يثبت أن الحروب التي تفتقر إلى نهاية واضحة لا تحقق نتائج جيدة، وذلك رداً على سؤال بشأن الطرف الذي يمتلك الأفضلية في الصراع. وانتقد بانيتا إدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبراً أنها تفتقر إلى هدف استراتيجي واضح للحرب، مشيراً إلى أن استمرار الضربات العسكرية لن يدفع إيران إلى تغيير مواقفها، في وقت يتحمل فيه المواطن الأمريكي كلفة اقتصادية مرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف المعيشة.

وأضاف أن ترامب كان قد وعد بأن تستمر الحرب أربعة أو خمسة أسابيع فقط، إلا أنها امتدت لنحو خمسة أشهر، معتبراً أن فرص إنهاء الصراع لا تبدو واعدة، وأن الرئيس الأمريكي أصبح في موقف صعب ويحاول البحث عن مخرج للأزمة.