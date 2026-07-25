ألبانيزي تدعو إلى حظر تسليح "إسرائيل" ووقف العلاقات التجارية معها

العالم/ دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى فرض حظر فوري على تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، ووقف العلاقات التجارية معها، مؤكدة أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يتعرضون لهجمات متواصلة بالتزامن مع استمرار العدوان على قطاع غزة.

وقالت ألبانيزي، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الاعتداءات في الضفة الغربية ينفذها مستوطنون وجنود إسرائيليون، مشددة على أن المسؤولية لا تقع على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحده أو على ما وصفته بـ"العناصر الفاسدة"، بل تمتد إلى منظومة الاحتلال بأكملها.

وتأتي تصريحات ألبانيزي في وقت تتزايد فيه الدعوات الحقوقية، بما في ذلك من منظمات إسرائيلية، للمجتمع الدولي من أجل التحرك العاجل لوقف اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. وجاءت هذه المطالبات عقب هجوم شنه مستوطنون، بحماية جيش الاحتلال، على بلدة تل جنوب غربي نابلس، وأسفر، وفق تقارير، عن استشهاد أربعة فلسطينيين، إضافة إلى مقتل مستوطن وجندي إسرائيلي، وسط دعوات داخل الكيان لتنفيذ هجمات انتقامية.