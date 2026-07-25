ترامب وزيلينسكي يلتقيان الأسبوع المقبل لبحث وقف إطلاق النار

الميادين/ يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء المقبل، في واشنطن،وفق ما نقلته "رويترز"، بحسب مسؤول في البيت الأبيض.

وأفاد مصدر أوكراني بأنّ زيلينسكي يتطلّع للسفر إلى الولايات المتحدة، لكنّ فريقه لا يزال ينتظر تأكيداً رسمياً من البيت الأبيض بشأن جدول أعمال ترامب.

وأوضح المصدر أنّ مسؤولين أميركيين وأوكرانيين يبحثون مقترحاً لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا يشمل الهجمات بالطائرات والمسيّرات والصواريخ، تمهيداً لعرضه على المسؤولين الروس. وكان زيلينسكي قد بحث، الأربعاء، مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر فرص استئناف محادثات السلام مع روسيا،