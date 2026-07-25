انطلاق مؤتمر "نداء الأقصى الدولي" الخامس في كربلاء المقدسة

* البرلمان يواصل تشريع القوانين التي تنسجم مع الدستور لحماية المجتمع

الميادين/ انطلقت أعمال مؤتمر "نداء الأقصى الدولي" بنسخته الخامسة، يوم السبت، في مدينة كربلاء العراقية، بمشاركة العشرات من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

وأكد المنسّق العامّ للحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، عبد اللطيف الحاج، أنّ "غزة تنزف ونداء أطفالها لنصرتها لم يتوقّف"، مشدّداً على أنّ فلسطين تمثّل قضية حرية وكرامة في زمن تتكاثر فيه حملات التضليل وتزييف الوعي.

وأشار الحاج إلى استشهاد عشرات الأشخاص يومياً، مؤكّداً أنّ دماء الأبرياء من الأطفال والنساء "لا تتحدّث إلا بلغة الصمود". ولفت إلى أنّ الإعلام الرقمي بات يؤدّي دوراً مهماً في تشكيل الوعي العالمي، ما يستدعي الاستثمار فيه.

من جانبه، أكّد عضو مجلس صيانة الدستور في إيران، الشيخ علي رضا أعرافي، أنّ العالم الإسلامي يقف اليوم في واحدة من أكثر مراحله تعقيداً، وأنّ غزة تمثّل القضية المحورية، فيما يستطيع العلماء والنخب الارتقاء بالأمة الإسلامية.

وأوضح أنّه لا يمكن فهم المعركة الدائرة اليوم في فلسطين وسائر الأمة من دون فهم مسارها التاريخي، مشيراً إلى أنّ الأميركي يسعى للسيطرة على المنطقة وتفتيتها والهيمنة على ثرواتها وحماية الكيان الصهيوني. وأضاف أنّ "مشروع الثورة الإسلامية هو مشروع تكامل ومقاومة، وهذا ما ترجمناه في الميادين"، مؤكّداً أنّ قضية فلسطين لا تزال القضية المركزية، وأنّ معاناة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال تمثّل الجرح النازف.

ورأى أعرافي أنّ بعض دول المنطقة تقف مع الجلّاد وضدّ إيران، التي وصفها بـ"الخندق الأخير في الدفاع عن فلسطين".

وأكّد وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور، في كلمته خلال المؤتمر، أنّ المنطقة تمرّ بأخطر مرحلة في تاريخها الحديث، ما يتطلّب مواجهة عاجلة لحملات التضليل الواسعة التي تنشرها "إسرائيل" لتشويه الوقائع. وشدّد منصور على ضرورة التصدّي لـ "المشروع الإبراهيمي" وإعادة تصويب البوصلة نحو فلسطين، داعياً إلى إطلاق حركة شعبية واسعة على امتداد الأمّتين العربية والإسلامية وتضمّ أحرار العالم للتحرّك الفعلي. من جهته، وجّه ممثّل مفتي العراق دعوة إلى الوسائل الإعلامية والمفكّرين والكتّاب لنقل حقيقة الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. ويأتي انطلاق المؤتمر في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والمسجد الأقصى.

كما يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، في غارات مكثّفة تستهدف المدنيين، في خرق فاضح لـ"اتفاق وقف إطلاق النار". وتشمل الانتهاكات الإسرائيلية جميع نواحي الحياة في غزة، حيث يواصل الاحتلال منع إمدادات الغذاء والدواء واحتياجات القطاع، ناهيك باحتلاله مساحات شاسعة من القطاع.

في جانب آخر أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، يوم السبت، أن العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله يمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وسيادة القانون.

وقال القاضي زيدان خلال كلمته في المؤتمر المنعقد بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، وفق بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الإسلام أولى المرأة مكانة متميزة، وجعل العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على المودة والرحمة"، معتبراً أن "هذه المبادئ تمثل الأساس لبناء مجتمع متماسك تسوده قيم الاحترام".

وأشار إلى أن "مجلس القضاء الأعلى اتخذ خطوات عملية لتعزيز الحماية القانونية للمرأة، من بينها إنشاء محاكم مختصة بقضايا العنف الأسري، وتوجيه المحاكم بالإسراع في حسم هذه القضايا، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توفير الحماية للمجنى عليهن".

وأوضح أن "المجلس يواصل اعتماد الإجراءات الكفيلة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات"، لافتاً إلى "تأسيس شبكة القاضيات العربيات واتخاذ بغداد مقراً دائماً لها، بما يعكس مكانة العراق في دعم العمل القضائي العربي، وإيماناً بالدور الريادي الذي تؤديه المرأة العراقية والعربية في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون".

هذا وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، يوم السبت، أن البرلمان يواصل أداء مسؤوليته التشريعية والرقابية من خلال مراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة، وتعزيز الضمانات القانونية التي تحمي المرأة والأسرة، ومتابعة تنفيذ القوانين والسياسات الحكومية، بما ينسجم مع الدستور ويحافظ على قيم المجتمع العراقي وثوابته