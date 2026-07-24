بلينكن: ترامب لا يستطيع الخروج من دوامة إيران

طهران-تسنيم:-قال وزير الخارجية الاميركي السابق انتوني بلينكن ان ترامب لا يستطيع الخروج من دوامة ايران.

وقال ان دونالد ترامب، الرئيس الحالي للولايات المتحدة، وقع في دوامة إيران.

واضاف بلينكن: في رأيي، ترامب يريد الخروج من الزاوية التي حوصر فيها في الحلبة. إنه يبحث عن مخرج لكنه لا يستطيع العثور عليه. البعض يسمي ذلك فخ التصعيد.

وتابع بلينكن: لا يستطيع (ترامب) تقبل حقيقة أنه خلق واقعاً جديداً تماماً لم يكن قائماً قبل هذه الحرب، ألا وهو [سيطرة إيران على] مضيق هرمز.