بقائي: يجب محاسبة دول مجلس التعاون

طهران-ارنا:- أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية ضرورة محاسبة دول مجلس التعاون للخليج الفارسي على ادعاء اميركا بمشاركتها في العدوان العسكري على إيران، قائلاً: إن دفاع إيران عن النفس يهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية مقطع فيديو يتضمن تصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) التي أشار فيها صراحةً إلى تعاون ومشاركة خمس دول إقليمية والأردن في العدوان العسكري على إيران، وكتب: يذكر قائد القيادة المركزية الأمريكية صراحةً أسماء دول مجلس التعاون للخليج الفارسي الخمس والأردن، ويقول إنها شاركت في العدوان العسكري الأمريكي على إيران.

وأضاف بقائي: إذا كان هذا الادعاء الأمريكي كاذبًا، فعلى الحكومات المذكورة أن تنفيه رسميًا وبشفافية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلاً: "في ظل هذه الظروف، عندما تستهدف إيران، في إطار حقها الأصيل والقانوني في الدفاع عن النفس، القواعد والأصول والدعم العسكري الأمريكي على أراضي هذه الدول، فلا مصداقية للتساؤل: لماذا فعلت إيران ذلك؟".