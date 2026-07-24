ايران وروسيا تؤكدان الالتزام بالاتفاقية الاستراتيجية الشاملة

طهران-ارنا:- أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مسؤولين من ايران وروسيا استعرضوا الوضع في جنوب القوقاز والتطورات في أوكرانيا خلال اجتماع عُقد في موسكو، وأكدوا التزامهم بتطوير العلاقات الثنائية بشكل شامل استنادًا إلى الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

ونقلاً عن وكالة تاس، التقى منوجهر مرادي، مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون أوراسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، وعقد مشاورات مع المدير العام الثاني لشؤون آسيا، والمديرين العامين الثاني والثالث والرابع للإدارات العامة لرابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "جرى تبادل معمق للآراء حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان مجددًا التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية بشكل كامل وفقًا لنص وروح اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وأضاف البيان: "ناقش الجانبان بالتفصيل الوضع في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، فضلاً عن الوضع في أوكرانيا. وتم التوصل إلى اتفاق لمواصلة الاتصالات بين وزارتي خارجية البلدين".