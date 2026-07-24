انصار الله: سنرد في عمق الأراضي السعودية

طهران-مهر:- أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت، في عملية عسكرية، ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.

ونقلاً عن قناة "المسيرة" اليمنية، أن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أعلن أن القوات اليمنية استهدفت، في عملية عسكرية، ناقلتي نفط سعوديتين تحملان اسمي "ENCELIA" و"LAYLA" في البحر الأحمر.

وأوضح بيان القوات المسلحة اليمنية أن هاتين الناقلتين استُهدفتا بسبب انتهاكهما لقرار حظر المرور في البحر الأحمر.

كما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن هذه العملية نُفذت باستخدام عدة صواريخ باليستية، وصواريخ كروز، وطائرات مسيرة، وأسفرت عن إصابة دقيقة للأهداف، مما أدى إلى اشتعال النيران في الناقلتين.

وأضاف البيان أنه خلال هذه العملية، اضطرت حوالي 10 سفن إلى التراجع والعودة.

وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية على أن العمليات البحرية ضد السعودية ستستمر، بهدف تنفيذ معادلة "الحصار مقابل الحصار".

واختتم يحيى سريع كلمته بتحذير من أن أي إجراء أو هجوم من قبل السعودية ضد اليمن، سيقابله عمليات واسعة في عمق الأراضي السعودية.