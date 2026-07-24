الزيدي: استشهاد قائد الثورة فقدان لأحد كبار قادة الشيعة

طهران-ارنا:- أكّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي في طهران أن الكيان الصهيوني هو بلا شك عدو لجميع الدول الإسلامية، مشدداً على أن التعاون بين إيران والعراق في الحفاظ على وحدة الدول الإسلامية في مواجهة هذا الكيان، الذي يُعدّ العدو الأول للمسلمين، هو تعاونٌ فعّال ومحوري.

ووفقاً لـ "إرنا" فقد استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية، حيث أعرب قاليباف عن شكره وتقديره للشعب والحكومة العراقية على إقامة مراسم تشييع مهيبة لقائد الثورة الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي في المدن العراقية، كما ثمّن كرم ضيافتهم لزوار الأربعين.

وأكد قاليباف على عمق العلاقات التاريخية بين طهران وبغداد، قائلاً: إن التعاون بين إيران والعراق فعّال للغاية في تعزيز استقرار المنطقة والعالم الإسلامي، وبإمكاننا معاً حلّ العديد من قضايا المنطقة.

من جانبه، نقل رئيس الوزراء العراقي تحيات الشعب والحكومة العراقية إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي والشعب الإيراني، مؤكداً أن البلدين لا يجمعهما جوار فحسب، بل شراكة ومصير واحد.

وحول تقدير قاليباف لمراسم التشييع، قال الزيدي: لا حاجة للشكر، فنحن نعتبر ذلك واجباً علينا، فخسارة قائد الثورة الشهيد ليست خسارة شخص عادي، بل فقدان لأحد كبار قادة الشيعة.

وأشار الزيدي إلى المكانة الرفيعة للشهيد بين المسلمين والشيعة في العالم، مضيفاً: قد يكسب المرء كل شيء بالمال والممتلكات، لكنه لا يستطيع شراء مشاعر الناس. لقد كان الحشد الذي شارك في مراسم التشييع في العراق، رغم الحرارة الشديدة، حشداً استثنائياً نقل صورة خاصة للعالم.