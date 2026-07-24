حرس الثورة الإسلامية يدعو مواطني دول المنطقة الابتعاد عن مواقع الأميركيين

طهران-تسنيم:-دعا حرس الثورة الاسلامية امس الجمعة المواطنين في دول المنطقة للابتعاد فوراً مسافة ٥٠٠ متر عن أماكن الجنود الأمريكيين السرية والمغطاة.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان العلاقات العامة للحرس الثوري اصدر بيانا بهذا الصدد جاء فيه:

أيتها الشعوب الشريفة في الدول التي تستضيف القواعد الأمريكية في المنطقة؛

لقد شنّ النظام الأمريكي القاتل للأطفال، قبل خمسة أشهر، وبلا أي سبب منطقي أو مبرر قانوني، حرباً عدوانية ضدنا، وذلك باغتيال أبرز عالم ديني وقائد سياسي في العالم، وفي الوقت نفسه تسبب ياستشهاد ١٦٨ طفلاً بريئاً من الطلاب.

وبعد أربعين يوماً من الحرب المنتصرة، وبينما كانت إيران قادرة على مواصلة الحرب بقوة، وافقت، بتسامح كبير، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع هؤلاء المجرمين من أجل استعادة الهدوء إلى المنطقة، وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

لكن الطبيعة الإجرامية والمفترسة للولايات المتحدة أدت إلى استئناف الاشتباكات منذ الأيام الأولى للتفاهم، وانتهاك التعهدات، وفي النهاية، اعتباراً من 12 تموز/يوليو، ألغت أمريكا التفاهم رسمياً واستأنفت الحرب.

مع مرور ١٣ يوماً على استئناف الحرب، ظهرت بوادر هزيمة أمريكا مرة أخرى، وأدرك العدو أنه لا يمكنه التغلب على قواتنا المسلحة من خلال العمليات الحربية. ولكن بدلاً من التراجع للخروج من المأزق، لجأ إلى ارتكاب جرائم حرب، فاستهدف الجسور، وأرصفة الصيد، وقوارب ومراكب الصيادين، والمركبات المارة، وخطوط السكك الحديدية، وارتكب مجازر بحق المدنيين، حتى بلغت الجريمة ذروتها بالأمس بإصابة وقتل زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) على الحدود العراقية، مما كشف بشكل أوضح عن طبيعته اليزيدية.

وبما أن استمرار هذه الجرائم يستوجب أمرنا بقصاص المجرمين، فقد غادر العديد من ضباط وجنود الجيش الأمريكي المعتدي قواعدهم خوفاً من نيران مجاهدي الإسلام، واتخذوا مبانٍ في المدن لإدارة جرائمهم. لذلك، نحذر عموم شعوب الدول التي يوجد فيها جنود أمريكيون، بضرورة الابتعاد فوراً حتى مسافة ٥٠٠ متر عن أماكن إقامة الجنود الأمريكيين السرية والمواقع المغطاة، حفاظاً على سلامتهم.

كما يمكن لمواطني دول المنطقة ابلاغ العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي بالمواقع الجديدة التي ينتقل إليها الجنود الأمريكيون المحتلون، عبر الحساب الرسمي على تلغرام على العنوان @sepahnewsiradmin أو من خلال قسم "اتصل بنا" في موقع sepahnews.ir الإخباري.

وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في البيان رقم 50، عن إحراق ثلاث حظائر لتخزين الذخائر والمعدات في القاعدة الأمريكية بالعديري، وبرج مراقبة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.

"أيها الشعب الإيراني الشجاع والوفي، إن عظمتكم قد زرعت الرعب والهلع في قلوب الأعداء، وإخلاصكم زاد من شوق الجهاد لدى المقاتلين، وأبناؤكم في الحرس الثوري والباسيج يواصلون إنزال سيوفهم القاطعة على الأعداء، ويحطمونهم.

في الموجة 27 من عملية نصر 2، وبرمز 'يا أبا صالح المهدي أدركني' المبارك، تمكن المقاتلون من استهداف ثلاث حظائر لتخزين الذخائر والمعدات في القاعدة الأمريكية في العديري بالكويت، وإحراقها وتدميرها.

كما استهدف المقاتلون، في الوقت نفسه، برج مراقبة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، وألحقوا به أضراراً كبيرة.

وأعلن الجيش الإيراني استهدافه مراكز مهمة للجيش الأميركي في الأردن والبحرين، بهجمات طائرات مسيرة، ضمن المرحلة الـ 24 من عملية "الصاعقة"، كما استهدفت، ضمن المرحلة الـ 25، قواعد أميركية في الكويت.

وفي التفاصيل، استهدفت مسيرات "آرش" صباح اليوم الجمعة، خزانات وقود ومستودعات ومخازن معدات كبيرة ومساكن تابعة لقوات الجيش الأميركي في قاعدة "الشيخ عيسى" في البحرين، وذلك رداً على الجرائم الأميركية.

واستهدفت المسيرات حظائر طائرات وحظائر صيانة طائرات ومساكن تابعة لمرتزقة الجيش الأميركي في قاعدة "الأزرق" في الأردن.

وعليه، أكد الجيش الإيراني أن "أي إجراء يُتخذ لمواجهة المصالح المشروعة والقانونية للأمة والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية في إيران، سيؤدي إلى حرمان دول أخرى في المنطقة من أمنها ومصالحها الاقتصادية".

كما أعلن حرس الثورة الإسلامية أن أبطال الإسلام استهدفوا المبنى المتبقي من مركز بيانات الاستخبارات التابع لشركة أمازون الأمريكية ودمروه وذلك في إطار استكمال عمليتهم السابقة ضد هذا المركز الذي يؤدي دوراً محورياً في تزويد الجيش الأمريكي القاتل للأطفال بمعلومات.

ووفقاً لـ "إرنا" أصدر الحرس بياناً امس الجمعة، أعلن فيه أن مقاتلي الإسلام استهدفوا، في الموجة الـ27 من عملية "نصر 2"، المبنى المتبقي من مركز بيانات شركة أمازون الأمريكية، الذي يلعب دوراً محورياً في تزويد الجيش الأمريكي القاتل للأطفال بمعلومات وقاموا بتدميره.

واعلن الحرس الثوري الجمعة تدمير مقر الجنود الأمريكيين وعدد من المقاتلات في الأردن، ومنظومة باتريوت وبالون تجسس ومقر إقامة الإرهابيين الأمريكيين في أربيل باقليم كردستان العراق.

وافادت وكالة تسنيم الدولية ان العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي اصدرت البيان رقم 51 و جاء فيه:

أيها الشعب العظيم والمضحي في إيران الإسلامية؛ إن صمودكم المثالي يجعل الحقيقة أكثر إشراقاً في العالم كل يوم، ويزيد من عزلة الظلم والاستكبار، ويعزز آمال المجاهدين في النصر النهائي، ويزيد من إحباط أعداء البشرية.

إن أبناءكم الغيارى في القوة الجوفضائية للحرس الثوري، وفي إطار استمرار عملياتهم العقابية، وفي الموجة ٢٧ من عملية "النصر ٢" وبشعار "يا أبا صالح المهدي أدركني"، شنوا هجوماً ساحقاً آخر على القاعدة الأمريكية في الأزرق بالأردن، مما أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بعدد من المقاتلات، وتدمير مقر إقامة الجنود الأمريكيين، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.

إن النظام الأمريكي قاتل الأطفال يكذب بوضوح على شعبه والآخرين بشأن عدد القتلى، وندعو المراكز البحثية ووسائل الإعلام إلى إجراء تحقيقات ميدانية في هذا الشأن.

وفي عملية مفاجئة أخرى، دمّر مجاهدو الإسلام منظومة باتريوت الدفاعية الجوية وبالون تجسس تابعين للنظام الأمريكي قاتل الأطفال في أربيل، واستهدفوا مقر إقامة الإرهابيين الأمريكيين.

إن النظام الأمريكي المتغطرس وغير القانوني، في حال استمراره في شروره، سيواجه بردود مختلفة.