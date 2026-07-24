نيويورك تايمز: إيران رفضت مقترحاً أميركياً لوقف إطلاق نارمؤقتا

طهران-فارس:-رفضت إيران، يوم الخميس، اقتراحاً لوقف إطلاق النار قدّمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحمله رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن فشل جهود الوساطة جاء في وقت كان ترامب يهدد فيه بتصعيد الحرب واستهداف البنية التحتية الحيوية لإيران.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم كانوا يناقشون قضايا حساسة تتعلق بالأمن القومي، إن رحلة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى إيران جاءت في أعقاب زيارته الأخيرة لترامب في البيت الأبيض.

ولم تتضح تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار على الفور، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إنه العرض الوحيد المطروح، وإن حكومتهم غير مهتمة باتفاق مؤقت يترك مسألة السيطرة على مضيق هرمز من دون حل.

سافر الزيدي إلى طهران يرافقه وفد من كبار المسؤولين العراقيين، والتقى الرئيس مسعود بزشكيان، وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقتشي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وأفاد مسؤولان إيرانيان بأن القوات المسلحة الإيرانية تتوقع وتستعد لاحتمال اتساع رقعة الحرب إذا نفّذ الرئيس ترامب تهديداته بضرب العاصمة طهران والبنية التحتية الحيوية، وفقاً للصحيفة.

ونقلت عن المسؤولين قولهما إن "إيران ستوسع نطاق القتال إقليمياً، في حال فعل ذلك، بما في ذلك ضرب تل أبيب ومطالبة حلفائها بإغلاق باب المندب".