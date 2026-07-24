متحدث الخارجية يؤكد على الأهمية البالغة لمنظمة شنغهاي للتعاون والآليات متعددة الأطراف بالنسبة لإيران

طهران/ارنا- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي"قائلاً: تولي إيران أهمية خاصة لمنظمة شنغهاي للتعاون والترتيبات الدولية المماثلة.

وسافر "بقائي" برفقة وزير الخارجية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون بقرغيزستان، كتب صباح یوم الجمعة في رسالة على حسابه في منصة "إكس": نحن متواجدون للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة "تشولبون آتا" في قيرغيزستان.

وأكد: تولي إيران أهمية خاصة لمنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من الآليات المماثلة متعددة الأطراف؛ ففي الوقت الذي تعمل فيه الأحادية العدوانية من خلال نكث العهود واللجوء إلى القوة؛ على تقويض المبادئ الأساسية لسيادة القانون وميثاق الأمم المتحدة والنظام القانوني القائم على هذا الميثاق، تبرز منظمة شنغهاي للتعاون والمنظمات المماثلة كقوى محورية ورائدة في تكريس التعددية الحقيقية.