قاليباف يسخر من الاميركيين: عاقبوا انفسهم بنفط بلغ سعره ثلاثة ارقام

طهران/ارنا – قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف في منشور متوجها الى الساسة الاميركيين: انهم كانوا يريدون معاقبة ايران. لكنهم عاقبوا انفسهم بنفط بلغ سعر ثلاثة ارقام. استراتيجية 10 على 10!

ونشر قاليباف صورة في حسابه واتخذ المشاكل المستحدثة لامريكا وتجاوز اسعار النفط العالمية حدود المائة دولار، وسيلة للسخرية وكتب يقول: "انهم ارادوا معاقبة ايران. لكنهم عاقبوا انفسهم بنفط سعره من ثلاثة ارقام. استراتيجية 10 على 10!"

والصورة المنشورة، هي احد ميمات الانترنت الشهيرة يستعملها المستخدمون لاظهار الحاق الاخرين الاذى بغباء بانفسهم واظهار الظُلامة.