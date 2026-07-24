غريب آبادي: المتوقع من أوروبا ان تكون رائدة في الدبلوماسية

طهران-ارنا:- صرح كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية ان المتوقع من أوروبا ان تكون رائدة في الدبلوماسية لا أن تكون تابعة للمعتدي.

وكتب غريب آبادي، في تدوينة على منصة اكس: "خلال اجتماع مع 25 سفيراً وقائماً بالأعمال من دول أوروبية، شرحتُ مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن القضايا الراهنة وأعمال اميركا الإجرامية ، وأشرتُ إلى أننا ألحقنا هزيمة نكراء بالمعتدين في حرب الأربعين يوماً".

وتابع: "سندافع بحزم عن أراضينا ومصالحنا الوطنية في هذه الجولة الجديدة من العدوان العسكري. لم تُحقق هذه الحروب أي مكاسب استراتيجية لاميركا، بل تُهدد السلام والأمن الإقليميين والعالميين".

وأضاف غريب آبادي: "لقد قلتُ أيضاً بان المتوقع من أوروبا ان تلتزم بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن تُدين العدوان. بالطبع، اتخذت بعض الدول الأوروبية، مثل إسبانيا، مواقف مبدئية".

وقال: "يجب على الحكومات الأوروبية أن تُدرك أن توفير القواعد والأراضي للمعتدي سيجعلها في صف المعتدين. المتوقع من اوروبا ان تكون رائدة في الدبلوماسية، لا تابعة للقوة المعتدية".