عراقجي يلتقي نظراءه في قيرغيزيا

طهران/ارنا- بحث وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبيلاروسیا، خلال لقاء ثنائي على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي، سبل تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين وأكدا على تسريع تنفيذ وثائق التعاون وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية وتعزيز نهج التعددية في العالم.

واستعرض الوزيران خلال هذا اللقاء، مسار العلاقات الثنائية المتنامية وناقشا آخر مستجدات تنفيذ الاتفاقيات ووثائق التعاون بين البلدين ولا سيما برنامج التعاون بين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية و وزارة خارجية بيلاروسیا للأعوام ٢٠٢٦-٢٠٣٠ كما أكدا على ضرورة التسريع في متابعة وتنفيذ الوثائق الهامة الموقعة بين الجانبين.

من جهة ثانية التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في قرغيزستان، حيث أجريا مباحثات ثنائية.

ووصل وزير الخارجية الإيراني وصل ليلة الخمیس إلى مدينة تشولبان آتا في جمهورية قرغيزستان، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.

وأكد عراقجي في كلمته أمام وزراء خارجية الدول الأعضاء ضرورة الانتقال من التعاون السياسي والأمني بشكل أساسي نحو شراكة شاملة تشمل المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية، مشيراً إلى أن الصمت وازدواجية المعايير تجاه الاعتداءات على إيران يشجعان المعتدين على تكرار جرائمهم.

هذا والتقى وزير الخارجية "عباس عراقجي" نظيره الباكستاني "محمد اسحق دار" على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان حيث أجريا مباحثات ثنائية.

كما التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" نظيره الأوزبكي "بختيار سعيدوف" على هامش اجتماع مجلس وزراء منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، وأجرى معه مباحثات ثنائية.