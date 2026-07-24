رئيس لجنة نيابية: اميركا لا تفهم سوى لغة القوة والصمود

طهران/ارنا – اعتبر رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي ابراهيم عزيزي ان اميركا لا تفهم سوى لغة القوة والصمود قائلا ان على اميركا ان تعلم بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ثابتة عند مبادئ وتطلعات الثورة الاسلامية وتوجيهات امامي الثورة.

وقال عزيزي في حديث مع وكالة ارنا ان امريكا وفي ضوء نكثها العهود، اظهرت دائما طبيعتها الاستكبارية الناكثة للعهود، وهذا التوجه كان متوقعا، وبددت بهذا الاجراء مصداقية مذكرة تفاهم اسلام اباد.

واضاف ان خرق امريكا للعهود والمواثيق ليس بجديد وقبل ذلك، شهدنا انتهاكها لاتفاق الجزائر وكذلك اسقاطها خطة العمل الشاملة المشتركة.