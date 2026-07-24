آية الله خاتمي: مراسم وداع القائد الشهيد كانت بمثابة استعراض لقوة العالم الإسلامي

طهران/ارنا- لفت خطيب صلاة الجمعة في طهران، آية الله السيد أحمد خاتمي، إلى الحشود المليونية التي شاركت في مراسم وداع وتأبين قائد الثورة الإسلامية الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي مؤكداً أن العالم تفاجأ بهذا الحضور الذي بلغ 30 مليوناً في إيران و10 ملايين في العراق واصفاً هذا التجمع في طهران وقم ومشهد والعراق بأنه كان بمثابة استعراض لقوة العالم الإسلامي، وأظهر ذروة شعبية القائد الشهيد.

وتوجه آية الله خاتمي إلى الشعب الإيراني بالقول: يا شعب إيران المقاوم، إن تجمعكم في الشوارع طوال هذه الفترة هو من أبرز مظاهر عبادتكم، وأنتم منتصرون لا محالة.

وأكد أن الهجوم الإجرامي الأمريكي يهدف إلى محو ذكرى هذه الملاحم الشعبية، لكنها لن تُنسى بفضل الله. كما أكد أن شعار "الثأر" هو شعار قرآني وعقلاني ضروري لردع المجرمين عن تكرار أفعالهم.

وفيما يتعلق بمسيرة الأربعين، دعا خطيب الجمعة إلى الجمع بين المشاركة في الشعائر والتواجد المستمر في الشوارع، مشدداً على ضرورة عدم إخلائها.

وانتقد آية الله خاتمي المنظمات الدولية لصمتها تجاه الإبادة الجماعية في غزة، مؤكداً أن الخيار الوحيد أمام إيران هو الدفاع بشرف بدلاً من الاستسلام.

وفي إشارة إلى استهداف القوات المسلحة الإيرانية للقواعد الأمريكية، دعا آية الله خاتمي المجاهدين إلى الاستمرار في ضرب قواعد العدو بقوة، مؤكداً أن على إيران تدمير البنية التحتية للدول التي تساعد أمريكا في عدوانها.

وختم بالتأكيد على أن "الوحدة" هي الركيزة الأساسية، ومحورها هو ولاية الفقيه معرباً عن تقديره وامتنانه للمجاهدين الذين يدافعون عن كرامة البلاد واستقلالها.