الصحة الايرانية: 55 شهيدًا و629 جريحًا جراء الغارات الأمريكية على إيران خلال اقل من شهر

طهران/ارنا- أعلن رئيس إدارة العلاقات العامة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية عن استشهاد 55 شخصا وإصابة 629 شخصًا آخر خلال الغارات الجوية الأمريكية خلال اقل من شهر.

وكتب حسين كرمانبور، رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تدوينة على منصة اكس: منذ بدء الغارات الجوية الأمريكية الاخيرة في 27 حزيران/يونيو وحتى الساعة التاسعة صباحًا من يوم 23 تموز/يوليو أستشهد 55 شخصا واصيب 629 شخصًا آخر.

واوضح انه من بين الجرحى 46 امرأة و 24 طفلًا وفتى دون سن 18 عامًا، ومن بين الشهداء 6 نساء و3 أطفال وفتيان دون سن 18 عامًا. وحتى الآن، أُجريت 52 عملية جراحية، ولا يزال 36 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات.