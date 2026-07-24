وزير الخارجية يحذر من مصادرة الأصول الإيرانية

طهران / ارنا: حذّر وزير الخارجية عباس عراقجي، في رسالةٍ له، من مغبّة مصادرة الأصول الإيرانية، مؤكداً أن ما قد يترتب على هذا النهج من فوضى وعدم استقرار لن يكون في صالح أحد ولن يمر بسلام.

وكتب وزير الخارجية الإيراني الجمعة في منشور على حسابه في منصة "إكس": إن تجميد أصول أي دولة بغرض سداد مطالبات مستقبلية محتملة وغير مرتبطة بها، يشكل سابقة خطيرة ومثيرة للتوتر.

وقال عراقجي: على المرحبين بمثل هذه المصادر أو المستفيدين منها أن يدركوا أنه حينما تجعل الحكومات من مصادرة ممتلكات الآخرين نهجاً اعتيادياً، فلن تتمتع أي أصول بعد ذلك بأي أمن أو حصانة.

وصرح: أن ما قد يترتب على هذا النهج من فوضى وعدم استقرار لن يكون في صالح أحد ولن يمر بسلام.