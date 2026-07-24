وزراء خارجية منظمة شنغهاي يوقعون على 25 وثيقة ضمن 9 قرارات

طهران/ارنا- وقع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون وقعوا 25 وثيقة ضمن 9 قرارات وذلك على هامش اجتماعهم في قرغيزستان وبحضور وزير الخارجية عباس عراقجي.

ووقع وزراء خارجية المنظمة على هامش أعمال اجتماعهم في قرغيزستان على الوثائق التي جرى بحثها ومناقشتها خلال الجلسات.

وانطلقت في منطقة تشولبون آتا في قرغيزستان أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

ويجري وزير الخارجية عباس عراقجي، إلى جانب إلقائه كلمة خلال الاجتماع، مباحثات ومشاورات مع عدد من نظرائه المشاركين.

كما يُنتظر أن يصدر عن الاجتماع بيان ختامي، يتضمن في أحد بنوده إدانة العدوان الذي نفذه الجيش الأمريكي الإرهابي ضد إيران.