نائب رئيس الجمهورية: زيادة قدرة توليد الطاقة الشمسية في البلاد بلغت 20 ضعفًا

كرج/ارنا- اعلن نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه بان قدرة توليد الطاقة الشمسية في البلاد بلغت 20 ضعفا.

وفي تصريح للتلفزيون المحلي في محافظة البرز غرب طهران، اشار قائم بناه إلى جهود الحكومة لتطوير الطاقات المتجددة، وقال: "في بداية عمل الحكومة الحالية (نحو عامين)، كانت قدرة توليد الطاقة الشمسية في البلاد حوالي 250 ميغاواط، ولكن بحلول نهاية يونيو من هذا العام، ارتفع هذا الرقم إلى 5200 ميغاواط، مما يدل على النمو الكبير لهذا القطاع".

وأشاد بمشاركة الشعب الفعالة في ترشيد استهلاك الطاقة، قائلاً: "إن تضامن ومشاركة الشعب في جميع أنحاء البلاد يلعبان دورًا حاسمًا في التغلب على التحديات في قطاع الطاقة".

وأشار إلى التجربة الناجحة في خفض استهلاك الكهرباء، قائلاً: "بفضل دعوة الحكومة إلى ترشيد الاستهلاك، انخفض استهلاك البلاد من الكهرباء بأكثر من ألفي ميغاواط في ليلة واحدة فقط، مما يدل على مسؤولية الشعب ودعمه القيّم".

وأضاف قائم بناه، مشيرًا إلى روح التضامن بين الناس في مختلف الظروف: "مثلما يتكاتف الناس في أوقات الكوارث والمشاكل، فإن هذا التضامن الوطني في إدارة استهلاك الطاقة يُسهم في استقرار شبكة الكهرباء وتوفير الطاقة في جميع أنحاء البلاد".

وأكد نائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية: "إن استمرار ترشيد الاستهلاك من قِبل المواطنين يُسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء، ومنع انقطاع التيار الكهربائي، وتوفير طاقة مستدامة، والحكومة ممتنة لهذا الدعم والمسؤولية من الشعب".

وأعرب عن أمله: انه "مع استمرار هذا التعاون والمشاركة العامة، ستتمكن البلاد من تجاوز موسم ذروة الاستهلاك بأقل قدر من القيود، وتوفير خدمات طاقة مستدامة لجميع المواطنين".