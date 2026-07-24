ناقلة نفط أميركية تفشل في العبور من مضيق هرمز

طهران-فارس:-تشير صور الأقمار الصناعية إلى توقف حركة الملاحة في الممر العماني لمضيق هرمز، وإغلاق المضيق عمليًا. وفي الوقت نفسه، دخلت الناقلة "نيو فيوتشر" المضيق في محاولة لعبوره مع تشغيل نظام التعرف الآلي (AIS)، لكنها تراجعت فجأة.

وقبل ساعات، سجلت أحدث صور الأقمار الصناعية الواردة من المنطقة الاستراتيجية لمضيق هرمز صورة مهمة، وانعدمت حركة الملاحة في الممر العماني، ولم يُرصد سوى سفينتين على طول الممر الإيراني.ما يزيد هذه الصور أهمية هو فشل محاولة عبور ناقلة نفط أمريكية.

وأفادت مصادر مطلعة لمراسل وكالة "فارس" أن الناقلة المنسوبة إلى الولايات المتحدة، والتي تحمل اسم "نيو فيوتشر" ورقم تعريفها 9379313، والتي كانت تنوي عبور المضيق مع تشغيل نظام التعرف الآلي (AIS)، غيرت مسارها فجأة وتراجعت.

و بحسب بيانات التتبع، لم تتحرك السفينة إلا مسافة قصيرة للأمام ثم استدارت بسرعة لتجنب دخول المضيق. وتفيد مصادر ميدانية بأن المضيق مغلق فعلياً الآن وأن حركة الملاحة فيه وصلت إلى أدنى مستوياتها.