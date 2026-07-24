عراقجي: "دس الراس في التراب" هي استراتيجية حلفاء "إسرائيل" في الادارة الأميركية

طهران/ارنا- وجّه عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسالة ساخرة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي زعم أن السياسة الأمريكية تقوم على مبدأ "الرأس مقابل العين"، قائلاً: "لقد غضوا الطرف عن الحقائق على أرض الواقع، ويبدو أن همّهم الوحيد هو انتخابات عام 2028".

وكتب عراقجي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مساء الخميس: "عناصرٌ موالية لإسرائيل في الحكومة الأمريكية تدس رؤوسها في التراب".

وأضاف عراقجي: "لقد غضوا الطرف عن الحقائق على أرض الواقع، ويبدو أن همّهم الوحيد هو انتخابات 2028".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن: "العدوان العبثي الذي يروج له هؤلاء ويشجعونه لن يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة؛ إذا كان الرئيس الأمريكي يسعى إلى اتفاق، فعليه أن يدفع ثمناً اكبر".