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رمز الخبر: 227267
تأريخ النشر : 2026July24 - 20:52
سرویس کیهان عربی » اخبار
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عراقجي: "دس الراس في التراب" هي استراتيجية حلفاء "إسرائيل" في الادارة الأميركية

طهران/ارنا- وجّه عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسالة ساخرة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي زعم أن السياسة الأمريكية تقوم على مبدأ "الرأس مقابل العين"، قائلاً: "لقد غضوا الطرف عن الحقائق على أرض الواقع، ويبدو أن همّهم الوحيد هو انتخابات عام 2028".

وكتب عراقجي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مساء الخميس: "عناصرٌ موالية لإسرائيل في الحكومة الأمريكية تدس رؤوسها في التراب".

وأضاف عراقجي: "لقد غضوا الطرف عن الحقائق على أرض الواقع، ويبدو أن همّهم الوحيد هو انتخابات 2028".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن: "العدوان العبثي الذي يروج له هؤلاء ويشجعونه لن يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة؛ إذا كان الرئيس الأمريكي يسعى إلى اتفاق، فعليه أن يدفع ثمناً اكبر".

 

 

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