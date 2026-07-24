رئيس السلطة القضائية: واثقون من قدرتكم لدفع عجلة التنمية في العراق

طهران-ارنا:- أكد رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني إيجئي، على صمود الشعب الإيراني، مشدداً على أن السبيل الوحيد أمام أمريكا ورئيسها هو الكف عن الغطرسة والتسلط، والتخلي عن وهم إمكانية إخضاع هذا الشعب.

ووفقاً لما نقلته "إرنا" عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية فقد استقبل رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي، رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في إطار الزيارة التي يجريها الزيدي إلى إيران وضمن سلسلة لقاءاته مع كبار المسؤولين في البلاد.

وفي مستهل اللقاء، أعرب محسني إيجي عن امتنانه العميق للحكومة والشعب العراقي على المشاركة الواسعة والمؤثرة في مراسم تشييع الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، مؤكداً أن هذا الحشد جسّد الرابطة الوثيقة بين الأمة والقيادة، وتجاوز الحدود الجغرافية ليعكس انسجام القلوب. كما أثنى على جهود العراق في تنظيم زيارات الأربعين، مشيداً بالتزام بغداد بمبدأ حسن الجوار وتعزيز الروابط المتينة بين البلدين.

وهنأ رئيس السلطة القضائية السيد الزيدي بتوليه رئاسة الوزراء، معرباً عن ثقته بقدرته على دفع عجلة التنمية في العراق على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية، بما ينعكس إيجاباً على المنطقة بأسرها.

وفي الشأن الاقليمي أكد محسني إيجي صمود الشعب الإيراني في وجه العداء الأمريكي والضغوط التي يمارسها الكيان الصهيوني، مشدداً على أن إيران ماضية في مسيرتها بقوة وكرامة. وأضاف أن الولايات المتحدة مارست على مدى سبعة وأربعين عاماً شتى أشكال العدوان، من الإرهاب الاقتصادي إلى الحرب النفسية، إلا أن الشعب الإيراني لن يخضع لهذه الإملاءات. كما أشار إلى أن السياسات الأمريكية الحالية، التي تفتقر للتوافق الداخلي، لن تزيد واشنطن إلا عزلة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، أكد رئيس السلطة القضائية أن إيران تعتبر جيرانها أصدقاء وسنداً، مشدداً على أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يمثل تهديداً، وأن طهران تؤمن بضرورة تكاتف الشعوب المسلمة لمواجهة المعتدين وإرساء الاستقرار، معرباً عن استعداد إيران للتعاون مع الدول الشريفة في هذا المسار.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بتطوير العلاقات الثنائية، مشيداً بمكانة القضاء وقدسيته في المجتمع، ومستذكراً مراسم التشييع التي شارك فيها الملايين.

وأضاف الزيدي أن الشعب العراقي يقف دوماً إلى جانب المظلومين انطلاقاً من مبادئ الإمام الحسين (عليه السلام)، مشدداً على أن إيران تمثل مدرسة فكرية تقوم على مبادئ شعبها وأفكاره.

كما شهد اللقاء نقاشاً حول عدد من القضايا العالقة بين البلدين والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.