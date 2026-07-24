الصين تفرض قيودا على صادراتها إلى 14 كيانا أوروبيا

موسكو- وكالات:- أعلنت وزارة التجارة الصينية، امس الجمعة، فرض حظر على تصدير المنتجات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية إلى 14 شركة أوروبية، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقالت الوزارة في بيانها: "حرصا على حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية.. قررت الصين إدراج 14 كيانا أوروبيا، من بينها مجموعة لافيرت، على قائمة مراقبة الصادرات".

وأضافت أن الحظر، الذي يسري اعتبارا من اليوم (24 يوليو 2026)، سيمنع المصدرين من توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الكيانات.

وشملت القائمة كلا من شركة "راينميتال" الألمانية لصناعة السيارات والأسلحة، وشركة "فيغو فوتونيكس" البولندية للإلكترونيات، وفقا للبيان.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت ردا على أحدث حزمة عقوبات أقرها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي شملت فرض عقوبات على 14 شركة من البر الصيني الرئيسي وهونغ كونغ.

ويوم أمس، توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا، مستهدفة قطاعات الطاقة والخدمات المالية والأصول المشفرة والتجارة، إلى جانب توسيع القيود المرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل".